İtalya'nın dünyada salgından en çok etkilenen ülke olmasına rağmen Napoli kulübünün rahat bir tavır sergilemesi eleştiriliyor. İtalya Futbolcular Sendikası bu kararı "tehlikeli" bir girişim olarak nitelendirdi.

Ancak Napoli kulübü kamuoyu baskısına rağmen antrenmanlara başlama fikrinden geri adım atmadı.

İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 800'ü aştı, toplam vaka sayısı da 53 bini geçti.

Bazı uzmanlar İtalya'da mart ayının sonlarına doğru virüsün yayıldığı kişi sayısının zirve yapacağını iddia ediyor. Ülkede 9 Mart'ta koronavirüs nedeniyle karantina ilan edilmişti.