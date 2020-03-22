Koronavirüsten dolayı maçların ertelenmesi Süper Lig kulüplerini mali açıdan olumsuz etkiliyor.

Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş, futbolcu ve personel maaşlarını ödemekte zorluk çekiyor.

Sezon sonuna kadar mali yapıyı düzeltmek için yeni sponsorluk anlaşmaları yapan başkan Ahmet Nur Çebi, kulübe nakit girişi sağlayabilmek için bir kampanya düzenleyecek.

Beşiktaş’ın doğum günü olarak bilinen 19.03’de başlatılması planlanan kampanya koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Yönetimin, bu kampanyayı haziran ayına kadar hayata geçirmesi bekleniyor. Siyah beyazlılar, bu kampanyadan yaklaşık 30 milyon liralık gelir elde etmeyi planlıyor.