Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Beşiktaş'ta gündem mali yapı
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş’ta yönetim bir yandan gelecek sezonun planlamasını yaparken, bir yandan da kulübün mali yapısını düzeltmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Koronavirüsten dolayı maçların ertelenmesi Süper Lig kulüplerini mali açıdan olumsuz etkiliyor.
Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş, futbolcu ve personel maaşlarını ödemekte zorluk çekiyor.
Sezon sonuna kadar mali yapıyı düzeltmek için yeni sponsorluk anlaşmaları yapan başkan Ahmet Nur Çebi, kulübe nakit girişi sağlayabilmek için bir kampanya düzenleyecek.
Beşiktaş’ın doğum günü olarak bilinen 19.03’de başlatılması planlanan kampanya koronavirüs nedeniyle ertelendi.
Yönetimin, bu kampanyayı haziran ayına kadar hayata geçirmesi bekleniyor. Siyah beyazlılar, bu kampanyadan yaklaşık 30 milyon liralık gelir elde etmeyi planlıyor.
Etiketler: Beşiktaş Ahmet Nur ÇebiSon Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 15:16
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