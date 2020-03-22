Koronavirüs salgını, yurt dışında forma giyen milli sporcularımızı da etkiledi. O isimlerden bir tanesi de Japonya’nın Toyota Auto Body Queenseis takımında mücadele eden Neriman Özsoy. Özsoy, 3 yıldır Japonya’da forma giyiyor.

"Japonlar salgını bile disipline etmeyi başardılar"

Son 1 hafta hariç ilk vakayı Ocak’ta açıklayan Japonya’da yaşayan, şu an ise Türkiye’de karantina altında olan Özsoy, yaşadıklarını anlatıyor.

"Japonya'da panik olmadı.İnsanların bilinçli halleri, devletin sık uyarıları ve iyi önlemlerle çok fazla büyümeden salgını dengelemeyi başardılar. Burada Japonya'nın kültürü de ayrı bir etken, çünkü Japonlar teması sevmiyorlar. Ayrıca çok disiplinli oldukları için, salgını bile disipline etmeyi başardılar. 'Evde kalın' çağrısının ardı bolcu, "Türkiye'de de önlemler alındı. Devlet şu ana kadar çok iyi yönetti. Japonya'da da benzer bir durum vardı, halın devletin uyarılarını uygulaması halinde büyümeyecektir. Umarım da öyle olur."

Koronavirüs salgınından yurt dışındaki sporcularımız da etkilendi.



Milli voleybolcu Neriman Özsoy da salgının pandemiye dönüşme süreci boyunca Japonya'daydı.



Bu süreçte neler yaşadı? Olimpiyatlar düzenlenebilir mi?



Neriman Özsoy aktarıyor. pic.twitter.com/5psyADcELb — TRT Spor (@trtspor) March 22, 2020

"Olimpiyatların düzenleneceğini düşünmüyorum"

Japonya, bu yaz Tokyo Olimpiyatları'na da ev sahipliği yapmaya hazırlanyor. Hazırlıkları yerinde gözlemleyen Neriman Özsoy, bu konu hakkındaki düşüncelerini de dile getirdi.

"Hükumet salgının dengelenmesinden dolayı olimpiyatları düzenleyebileceğine inanıyor. Başbakan Şinzo Abe de bu yönde açıklamalar yapıyor. Yıllardır bu organizasyona hazırlanıyorlar ancak ben hem Japonya'nın konumu, hem de salgının dünyada artarak büyümesi nedeniyle olimpiyatların düzenleneceğini düşünmüyorum."