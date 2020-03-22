Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF), koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'in 17 Nisan'dan itibaren yeniden başlanması önerisinde bulunduklarını söyledi.

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Sepil, TRT SPOR'da yayınlanan Stadyum programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

"Telekonferansla yaptığımız Kulüpler Birliği toplantısında bir çok konu konuşuldu. En önemli gündem maddelerinden biri; kulüplerin nasıl bir süreç öngördüğü oldu. Zaten sayın bakanla (Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu) yapılan toplantıda bizden istenilen bir takım bilgiler vardı; hem futbolda, hem basketbolda hem voleybolda...Bakanımızdan gelen istek ve sorularla ilgili bir toplantı yaptık. Bu soruların en önemlisi, şu anda herkesin de tartıştığı, ligler ne zaman başlamalı sorusuydu. Bu tabi şu an öngörülmesi zor bir durum. Yaşananlara bakarsak biz istediğimiz kadar öngörü yapalım ama süreç bizim öngörülerimizi her zaman yönlendirecek. Burada en önemli husus şuydu; bir izolasyon uzun süre yapılabilir ama bu izolasyon süresi uzadıkça sporcuların tekrar maç oynayacak bir forma gelmesi veya fiziksel olarak hazır olması süresi de uzar. Onun için iki öneri oldu. Birinci öneri 17 Nisan'dan itibaren ikinci ise Nisan sonunda liglerin başlanması şeklindeydi. Çogunluk daha erken olan 17 Nisan tarihini destekledi. Dolayısıyla biz de Türkiye Futbol Federasyonu'na ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik."

Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Bizim önerimiz 17 Nisan'da ligin başlaması yönünde pic.twitter.com/RVg0EUCWxV — TRT Spor (@trtspor) March 21, 2020

Göztepe, 27 Mart'a kadar izin yapacak

Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan kararlar doğrultusunda 27 Mart Cuma gününe kadar antrenman yapmayacaklarını söyledi.

Sepil, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını kapsamında Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı ligleri erteleme kararının ardından tüm futbolcuları evlerine gönderdiklerini, takımda yurt dışına gitmek istediğini söyleyen herhangi bir ismin olmadığını söyledi.

Sepil, evlerinde izole durumda bulunan teknik ekip ve futbolcularla bu sabah bir telekonferans yaptıklarını kaydetti.

"Mart'ın 27'sine kadar idmanlara çıkmama kararı aldık. Bütün futbolcuların özellikle İzmir'i çok bilmeyen yabancı oyuncuların talepleri halinde ihtiyaçlarını temin ediyoruz. Her akşam futbolcuları WhatsApp grubu aracılığıyla Türkiye'de olan bitenleri, vaka sayılarını Türkçe ve İngilizce olarak bilgilendiriyoruz. Futbolcuları 27'sine kadar izolasyonda tutacağız. Bu tarihten 1 gün önce yine duruma bakacağız."

Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı olarak liglere başlangıç tarihi olarak 17 Nisan haftasını önerdiklerini hatırlatarak, "TFF bu konuda henüz açıklama yapmadı. Eğer bu tarihte başlayacaksak antrenmanları 27'sinde başlatmanın uygun olduğunu düşündük." dedi.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımındaki bazı oyuncularda ve idari çalışanlarda görülen şüphe üzerine test yapıldığını hatırlatan Sepil, "Gerekli görülen durumlarda futbol takımları da bu testleri yaptıracak." dedi.

Bu salgının finansal boyutlarının da çok büyük olacağını kaydeden Sepil, "Kulüpler ve futbolcular yaşanacak büyük zararı paylaşır. Bu süreci nasıl gelişeceğine bağlı olarak takip edeceğiz. Bu noktada FIFA'nın alacağı kararlara bağlıyız." dedi.