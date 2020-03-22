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Premier Lig 1 Haziran'da başlayabilir
[Fotoğraf: AA]
İngiliz basınının haberine göre Premier Lig 1 Haziran'da seyircisiz olarak başlayacak. 12 Temmuz'a kadar da lig tamamlanacak.
Koronavirüs salgınının ardından ertelenen ligler hakkında yeni detaylar da ortaya çıkmya başladı. İlk iddia, İngiliz basınından geldi.
Daily Telegraph, Premier Lig yönetiminin yayıncı kuruluşla anlaştığını ve 1 Haziran'da ligi seyircisiz olarak başlatmayı planladığını duyurdu.
İddiaya göre Premier Lig 1 Haziran'da başlayacak, 12 Temmuz'da sona erecek.
Etiketler: koronavirüs salgını İngiltere Premier LigSon Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 16:05
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