Koronavirüsten korunmak için dikkat edilmesi gereken kuralların başında hijyen geliyor. Eller sık sık 20 saniyeden kısa sürmeyecek şekilde sabun ve suyla yıkanmalı. Eğer ortam itibarıyla sabun ya da su yoksa kolonya ve alkol bazlı dezenfektanlar kullanılabilir. Yüzle temas, virüsün vücuda girmesini sağlayan önemli bir yol olarak biliniyor. Bu nedenle eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemeli. Hasta insanlarla temastan kaçınılmalı. Bu tip insanlarla veya çevreleriyle temas kurulmuşsa elleri yine sık sık temizlemek gerekiyor.

[Grafik: Hafize Yurt]

Bu süreçte kalabalık yerlerden uzak durulması ve sosyal izolasyon olarak isimlendirilen evden çıkmama kuralına uyulması şart. Sosyal mesafe, hastalıktan korunmak için önerilen bir başka kural. Başka kişilerle arada en az 1 metre mesafe bırakılmalı. Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil yardımıyla kapatılmalı. Kağıt mendil yoksa dirsek iç kısmı kullanılabilir. Tüm bunların yanında çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yerine iyi pişmiş yiyecekler tercih edilmeli.