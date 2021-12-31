Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 00:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail dördüncü doz aşı uygulamasına başlayacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İsrail dördüncü doz koronavirüs aşısını bağışıklık sistemi düşük bireyler için uygulamaya başlayacağını açıkladı.
İsrail hükümetinden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın onayının ardından bağışıklık sistemi zayıf bireylerin dördüncü dozu almaya başlayacağı duyuruldu.
Tel Aviv'de bir sağlık kuruluşu, 27 Aralık'ta COVID-19 aşısının dördüncü dozunun etkinliği üzerine test çalışmalarına başladığını duyurmuştu. Test kapsamında 150 sağlık çalışanı dahil 6 bin kişiye ek doz uygulanacağı açıklanmıştı.
İsrail, COVID-19'un yeni varyantı Omicron nedeniyle kasım sonundan itibaren yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Omicron
Sıradaki Haber
Gürcistan'da belirli taşıtlarda sigara yasağı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz