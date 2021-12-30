Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 22:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gürcistan'da belirli taşıtlarda sigara yasağı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Gürcistan Parlamentosunun Tütün Kontrolü Kanunu'nda yaptığı değişikliğe göre, ülke genelinde taksi, su taşıtı ve teleferiklerde sigara içilmesi yasaklandı.
Başkent Tiflis'te parlamentoda düzenlenen oturumda, Tütün Kontrolü Kanunu'nda değişik yapılmasını öngören oylamaya 81 milletvekilli katıldı.
Milletvekillerinden 80'i kanunda değişiklik yapılarak taksi, su taşıtı ve teleferiklerde sigara içmesinin yasaklanmasına "evet" dedi, biri ise "hayır" oyu kullandı.
Değişikliğe göre, çocuk bulunan araçlarda da sigara içilemeyecek.
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