DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, COVID-19'un Omicron varyantının "tsunami" etkisi oluşturmasından büyük endişe duyduğunu açıklaması sonrası ülkelerden art arda rekor vaka sayıları geldi.

İsrail

İsrail'de COVID-19 salgınında yaklaşık 4 bin yeni vaka tespit edilirken, aktif vaka sayısı 20 binin üzerine çıktı.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 3 bin 947 kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi. Bunun ekim ayından bu yana en yüksek vaka sayısı olduğuna işaret edilen açıklamada, aralık başında 1,02 olan salgının yayılma hızının 1,62'e yükseldiği açıklandı.

Yunanistan

Yunanistan son derece bulaşıcı Omicron'un ülkedeki baskın varyant haline gelmesiyle günlük vaka sayısını 35 bin 580 olarak açıkladı. Böylelikle Yunanistan'da da vaka sayısı rekor seviyeye ulaştı.

İtalya

İtalya Sağlık Bakanlığı,126 bin 888 COVID-19 vakası bildirirken, rakamlar yeni rekora işaret etti.

İtalya, salgınının Şubat 2020'de ortaya çıkmasından bu yana COVID-19 ile bağlantılı 137 bin 247 ölüm kaydetti; bu, İngiltere'den sonra Avrupa'daki en yüksek ikinci ve dünyadaki en yüksek dokuzuncu ölüm oranı.

Rusya