KKTC'de görülen sağanak nedeniyle Gönyeli ve Ortaköy bölgesindeki bazı yerler suyla dolarken, araçlar yollarda mahsur kaldı.

Polis Basın Subaylığı, Ortaköy'deki bazı yolların su taşkını nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü de yarın saat 18.00'e kadar "denizde fırtına" uyarısı yaptı.