İngiliz vatandaşlarının Fransa'ya zorunlu olmadıkça seyahat etmeleri 18 Aralık'tan bu yana yasaklandı. Kararın amacının ise Omicron varyantının yayılmasını sınırlamak olduğu açıklandı.

Fransa ile İngiltere arasındaki bir demiryolu servisi olan Eurotunnel Le Shuttle, kararın Fransız hükümeti tarafından alındığını söyledi.

Eurotunnel Le Shuttle Çarşamba gecesi "acil bir güncelleme" yayınladı.

"Fransız hükümetinin 28/12/2021 tarihli kararına göre, Fransa'da ikamet etmedikleri sürece, İngiliz vatandaşları artık üçüncü ülke vatandaşları olarak kabul ediliyor ve AB'de ikamet ettikleri ülkeye ulaşmak için Fransa'dan karayoluyla geçemezler."

Firma, bireysel soruları yanıtlayamadı ve Fransız büyükelçiliğinin web sitesi 20 Aralık'tan bu yana güncellenmemiş olmasına rağmen, yolculara elçiliğin web sitesini ziyaret etmelerini tavsiye etti.

Hükümet açıklama yapmadı

Fransız hükümetinden kurallarda yapılan son güncelleme hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Eurotunnel yaptığı açıklamada, yasağın Fransa'da yaşayan İngilizler veya çifte vatandaşlık yoluyla AB pasaportuna sahip İngilizler için geçerli olmayacağını söyledi.