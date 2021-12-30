Kuzey İrlanda Başbakanı Paul Givan, bakanların perşembe sabahı sanal bir toplantı yapmasının ardından attığı tweetle değişikliği doğruladı. Toplantı sırasında bakanlara, Omicron varyantının Kuzey İrlanda'daki koronavirüs vakalarının yaklaşık yüzde 90'ını oluşturduğu söylendi.

Givan, COVID-19 enfeksiyonlarındaki artışa rağmen şu anda başka koronavirüs kısıtlaması getirilmeyeceği konusunda hemfikir olduğunu açıkladı.

Verileri değerlendirmeye devam edeceklerini aktaran Givan, 6 Ocak'ta tekrar bir araya geleceklerini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Michelle O'Neill, virüsün "hızla yayıldığını" ve bakanların durumu izlemeye devam edeceğini açıkladı.

Aşı takviyesi çağrısı

O'Neill, insanları COVID-19 aşı takviyesi almaya ve temasları sınırlamaya çağırdı.

Çarşamba günü, Kuzey İrlanda Sağlık Bakanlığı COVID-19 ile ilgili 14 ölüm daha bildirdi.

Vakalar geçen haftanın 2 katı

23 Aralık gece yarısı ile 28 Aralık gece yarısı arasında 22 bin 972 pozitif vaka tespit edildi.

Kısıtlamalar pazartesi günü yürürlüğe girdi

Pazartesi günü Kuzey İrlanda'da Omicron varyantının yayılmasını engellemek için, yalnızca barlarda ve restoranlarda masa servisi, ofislerde 2 metrelik sosyal mesafe ve evlerde misafirlik dahil olmak üzere yeni kısıtlamalar yürürlüğe girdi.