Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali ordusu Eş-Şebab üyesi 9 kişiyi etkisiz hale getirdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Somali ordusu, terör örgütü Eş-Şebab'a düzenlediği operasyonda 9 militan etkisiz hale getirildi.
Somali Ulusal Haber Ajansına (SONNA) göre, ordu tarafından Orta Şabel bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, saldırı hazırlığındaki 9 militan etkisiz hale getirildi.
Orta Şabel bölgesi yöneticilerinden İbrahim Said de çatışmalarda 5 sivilin hayatını kaybettiğini ifade etti.
Etiketler: Somali Terör Örgütü
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