Bosna Hersek bünyesindeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti, ayrılıkçı girişimlerini sürdürüyor.

Kabul edilen yeni yasayla, ulusal düzeyde yetkili Bosna Hersek İlaç ve Tıbbi Malzeme Kurumu’nun yetkileri, Sırp Cumhuriyeti bünyesinde kurulacak yeni kuruma devrediliyor.

Bu gelişme, ayrılıkçı Sırpların devlet kurumlarının yetkilerini entite düzeyinde kurulacak kurumlara taşıma çabalarının ilk somut örneği olarak değerlendiriliyor.

Yasa, Bosna Hersek kurumları veya Yüksek Temsilcilik Ofisi tarafından iptal edilmemesi durumunda 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

Sırp Cumhuriyeti İlaç ve Tıbbi Malzeme Kurumu’nun kurulmasına ilişkin yasa, ekim ayında Sırp entitesi meclisinde kabul edilmişti.

Muhalif milletvekilleri, Dayton Barış Antlaşması’na aykırı olduğu gerekçesiyle oylamaya katılmamıştı.

Avrupa Birliği de ayrılıkçı girişimlere son verilmesi çağrısında bulunmuştu.

Birlikten yapılan açıklamada, Bosna Hersek Anayasası’nın, entitelere tek taraflı olarak devlet kurumlarından çekilme veya kanunları iptal etme hakkı tanımadığı vurgulanmıştı.