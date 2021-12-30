İsrail'de Çarşamba gecesi hükümet, medya kuruluşları ile ilgili yasa tasarısını meclise getirdi. Ancak Netanyahu’nun muhalefetteki partisinden milletvekili Gadi Yeverkan, yasa tasarısının oylanmasına başlanmadan önce meclis otoparkında saklandı.

Hükümet üyeleri ise o an çoğunluğa sahip olduklarını düşünüyorlardı ki milletvekili Gadi Yeverkan son dakika ortaya çıktı ve meclise girerek hayır oyu kullandı.

120 sandalyeli İsrail meclisinde 48-48’e biten oylama sonucu hükümet yasa tasarısını meclisten geçiremedi.

Yasa genelde 1 oy farkla meclisten geçiyor

İsrail hükümeti üyeleri diğer yasa tasarılarını Knesset’e getirme planlarını da iptal etti.

Muhalefet üyeleri oylama sonucunu Gadi Yeverkan'a sarılarak kutladı.

İsrail hükümetinin mecliste 62 üyesi bulunurken, muhalefet Knesset'te 58 sandalyeye sahip.

İsrail'in 7 partili koalisyon hükümeti yasama çalışmaları sırasında çoğu zaman 1 oy farkla meclisten yasa geçirebiliyor.