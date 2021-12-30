Meksika’nın Minatitlan kentinde devlet petrol şirketi Pemex’e ait petrol rafinerisinde yangın çıktı.

Onarım halindeki bir soğutma kulesinde çıkan yangına müdahale etmek için bölgeye itfaiye ekipleri, Meksika ordusu ve Deniz Kuvvetleri unsurları sevk edildi.

Bölgeden yükselen alevler gökyüzünü sararken, yetkililer yangının çevrede yaşayanlar için tehlike oluşturmadığını ifade etti.

Yangın yakıt sızıntısı kaynaklı

Rafineri personelinin de yardımıyla saatler süren çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangının yakıt sızıntısından kaynaklandığı ifade edildi.

Minatitlan'da Lazaro Cardenas petrol rafinerisinde geçtiğimiz Nisan ayında yine büyük bir yangın çıkmış, 7 kişi yaralanmıştı.