Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Sema Turan, koronavirüsün akciğerde yarattığı tahribata dikkat çekti.

Turan, "Virüsün şiddeti devam ediyor. Yarattığı akciğer hasarı inanılmaz. Hastanın akciğer tomografileri ve filmlerini gördüğünüz zaman 'Bu hastalar acaba nasıl nefes alabiliyor?' diyebileceğiniz görüntüler. Bizim halkımızdan tek beklentimiz kurallara uysunlar ve yoğun bakıma ihtiyaç duyulmasın" diye konuştu.

“Hastanemizde yatak sorunu yaşamadık”

Prof. Dr. Turan, Ankara Şehir Hastanesi olarak pandeminin başından beri yatak sayılarını artırarak dinamik bir süreç yaşadıklarını kaydederek, "Her gün değişen bir sürecimiz oldu. Ve bu süreç içerisinde de yeterince yoğun bakım yatağına ve servis yatağına sahibiz. Şansımız, büyük bir mekan ve büyük bir hastane olmamız. Ankara Şehir Hastanesi Avrupa'nın da en büyük hastanelerinden biri ve o nedenle bizim yer problemimiz olmadı. Ankara Şehir Hastanesi olarak gerekli hizmeti sağladık ve sağlamaya da devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

“Salgının süresi hakkında öngörüde bulunmak zor”

Prof. Dr. Turan, tüm dünyanın pandemi ile mücadelesine dikkat çekerek, "Tüm dünya genelinde bu virüsün ortadan kalkması gerekiyor. Bunun için bir zaman öngörüsünde bulunmak çok kolay değil. 1918'de çıkan İspanyol gribinin ne kadar uzun sürdüğünü biliyoruz. Biz de aslında bir süre daha ne yazık ki bununla yaşamayı öğrenmek zorundayız. 100 yılda bir gelen salgın bizim dönemimize denk geldi. Biz de bu dönemi bu şekilde yaşamak zorundayız. Süresi hakkında bir öngörüde bulunmak çok zor" dedi.