Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 09:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de 18 yeni koronavirüs vakası görüldü
[Fotoğraf: AFP]
Çin ana karasında son 24 saatte 15'i yurt dışı kaynaklı 18 yeni COVID-19 vakası tespit edildi.
Yeni yurt içi kaynaklı vakaların tamamı İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde görüldü.
Ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 530'a yükseldi.
COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İyileşenlerin sayısı ise 81 bin 619.
Etiketler: Çin Koronavirüs
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