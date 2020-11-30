Ülkede son 24 saatte 38 bin 772 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 431 bin 691'e çıktı.

Şu ana kadar 8 milyon 847 bin 600 kişi iyileşti.

"Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda.