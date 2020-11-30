Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 09:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da 443 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'da koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 137 bin 139'a yükseldi.
Ülkede son 24 saatte 38 bin 772 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 431 bin 691'e çıktı.
Şu ana kadar 8 milyon 847 bin 600 kişi iyileşti.
"Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda.
Etiketler: Hindistan Koronavirüs
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