Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 11:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore'de vaka sayısı 34 bini geçti
[Fotoğraf: AFP]
Güney Kore'de koronavirüs vaka sayısı sayısı 34 bin 201'e ulaştı.
Ülkede son 24 saatte 438 yeni vaka tespit edildi.
Son 24 saatte koronavirüsten 3 kişi öldü; virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 526'ya yükseldi.
Güney Kore'de günlük vaka artışı en son 6 Mart'ta 500'ün üzerine çıkmıştı.
Etiketler: Güney Kore Koronavirüs
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