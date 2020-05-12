Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Almanya'da ölü sayısı 7 bin 533'e ulaştı
Almanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 116 artarak, 7 bin 533'e ulaştı.
Alman Robert Koch Enstitüsü tarafından yayınlanan koronavirüs raporuna göre, ülkede son 24 saatte 933 kişide daha koronavirüs tespit edildi.
Almanya genelinde vaka sayısı 170 bin 508'e yükseldi. Ölü sayısı ise 116 artarak, 7 bin 533'e ulaştı.
Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 4 milyon 255 bin 942'ye yükseldi.
Etiketler: almanya koronavirüs ölü sayısı vaka sayısıSon Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 06:40
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