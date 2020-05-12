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İsrail'de can kaybı 258'e yükseldi
İsrail'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 258'e, vaka sayısı 16 bin 507’ye yükseldi.
İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 teşhisi konulan 6 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.
Can kaybının 258’e ulaştığı kaydedilen açıklamada, 29 kişide daha Covid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 16 bin 507’ye çıktığı bildirildi.
Açıklamada hastalardan 66’sının sağlık durumunun ağır olduğu, 11 bin 843 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.
İsrail'de Covid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilmiş, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.
Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.
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