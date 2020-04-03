Cumhurbaşkanı Erdoğan” Bilim Kurulumuz hastalığımızın gelişimini anbean takip ediyor. Cumhurbaşkanlığı olarak biz de bakanlığımzı ve kurumlarımızla birlikte tüm gelişmeleri göz önünde bulundurarak kararlarımızı alıyor ve uygulamaya geçiyoruz.” dedi

Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti:

“Beklentimizin tüm bireylerin kendi kararlarını uygulamasıdır. Ancak sayıca az da olsa sosyal izolasyon, sosyal mesafe, temizlik gibi temel kurallara uymayanları görüyoruz. Attığımız adımlara yenilerini ekliyoruz.”

30 büyükşehir araç giriş çıkışına kapatılıyor

30 büyükşehir ve Zonguldak gece yarısından itibaren araç giriş çıkışlarına kapatılıyor.

Erdoğan “Bu gece itibarıyla 30 büyükşehri ve Zonguldak ilimizi araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Büyükşehirlere araç giriş çıkış yasağını 15 gün süreyle uygulayacağız.”

20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Alınan yeni tedbirlerle bu gece yarısından itibaren 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirlere ilişkin açıklamasında “Bir başka tedbirimiz ülkemizin tamamında sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı için de getirmektir. İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır. Milletime güveniyorum, bu içi boş bir söz değil. Attığımız her adımda bu güvenin tezahürlerini görüyoruz. “ ifadelerini kullandı.