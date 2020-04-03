Haber Giriş: Kaynak: AA
Marmaris'te sportif aktiviteler yasaklandı
[Fotoğraf: AA]
Marmaris İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bazı konularda yasak kararları aldı.
Marmaris Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplanan kurul, COVID-19 önlemleri kapsamında yeni kararları görüştü.
Bu kapsamda, ilçe merkez ve mahallelerinde ferdi ve toplu olarak yürüyüş, bisiklete binme, koşu, fotoğraf çekme, sportif ve hobi faaliyetlerinin yasaklanmasına oy birliğiyle karar verildi.
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