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Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bini aştı
[Fotoğraf: Reuters]
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 588 artarak 6 bin 507’ye yükseldi.
Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 5 bin 233 artışla 64 bin 338'e ulaştığını açıkladı.
COVID-19 taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 6 bin 662'ye çıktığını aktaran Salomon, iyileşen kişi sayısının 14 bin 8'e yükseldiğini bildirdi.
Salomon, salgın nedeniyle hastanelerde hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 588 artarak 5 bin 91'e yükseldiğini ve 1 Mart'tan bu yana ülke genelindeki yaşlı bakımevlerinde 1416 kişinin yaşamını yitirdiğini, böylece toplam ölü sayısının 6 bin 507'ye ulaştığını belirtti.
Jerome Salomon, hastanelerdeki kapasite sorunu nedeniyle başka hastanelere taşınan hastaların sayısının da 506'ya yükseldiğini ifade etti.
Etiketler: son dakika ölü sayısı koronavirüs fransaSon Güncelleme: 3 Nisan 2020 Cuma 21:40
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