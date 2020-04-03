Filistin'de koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Ancak İsrail güçleri sokaklarda dezenfektan işlemi yapan Filistinlileri gözaltına alıyor. Son olarak Filistinli bir bakan da gözaltına alındı.

İsrail güçleri Filistinli Bakanı evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı

İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'e bağlı Es-Savvane beldesinde yaşayan Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi'nin evine baskın düzenledi. Baskında evin dış ve iç kapıları kırıldı, köpeklerle arama yapıldı. Filistinli Bakan bir yıl içinde dördüncü kez gözaltına alındı.

Filistinli işçiler ikilem içinde

Koronaviras salgını Filistinli işçileri de ikilem içinde bıraktı. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, salgından korunmaları için İsrail’de çalışan 90 bin Filistinli işçiye işlerini bırakarak evlerine dönme talimatı verdi. Ancak Filistinli işçiler gelir kaynaklarından olmamak için evlerine dönemiyorlar.

Filistinli işçilerden Khalil Hassan, "Çalışmak zorundayız ve İsrail'de çalışmak dışında başka gelir kaynağımız yok." diye konuştu.

İsrail, her gün Yahudi bölgelerinden Batı Şeria’ya geçmek zorunda olan Filistinli işçilerin iki ay süreyle çalıştıkları bölgede kalmasına izin verdi. Kalacakları yerlerin işverenleri tarafından sağlanacağını açıkladı.

Filistin Ekonomi Politikaları Araştırma Enstitüsüne göre 2018 yılında Filistin'in gayri safi milli gelirinin yüzde 14'ü Filistinli işçilerden sağlanıyor. İsrail'de inşaat ve tarım gibi ağır işlerde çalışan Filistinli işçiler koronavirüsten daha fazla etkilenebilir. Ekonomik darboğazda olan Filistin yönetimi her ne kadar işçilere evlerinize dönün dese de, yönetimin, işçilerin kaybedeceği ücreti talefi edip edemeyeceği soru işareti.

Filistin yönetimine göre, işlerinden olacak Filistinlilere maaşlarını İsrailli işverenler ödemeli.