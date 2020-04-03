Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, video konferans aracılığıyla yapılan gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Afrika'daki hastanelerde COVID-19'la mücadele etmek için yeterli doktor ve yatak sayısının bulunmadığına dikkat çeken Borrell, şunları söyledi:

"Eğer Afrika'daki sorunu çözmezsek Avrupa'dakini de çözemeyiz. Afrika bizim için endişe kaynağı. Komşumuz ve pandemi orada hızla kontrolden çıkabilir. Afrika'ya kendi çıkarımız için yardımcı olmalıyız çünkü pandemi orada yayılırsa yeniden Avrupa'ya gelebilir."

Borell, bu kapsamda bir yardım paketi üzerinde çalışacaklarını belirtti.

"Çavuşoğlu ile sıkı iletişim halideyiz"

Borrell, Türkiye'ye ilişkin soru üzerine, COVID-19 krizine rağmen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile sıkı iletişim halinde bulunduğunu söyleyerek, "Sadece ben ve o (Çavuşoğlu) değil, ekibimiz de birçok soruna çözüm bulmak için yakın bir temas halinde" dedi.

Henüz somut bir netice olmadığını belirten Borrell, "Türkiye'yle ilişkiler sadece 'göç' konusuna indirgenemez" yorumunu yaptı.

Borrell, Türkiye ile AB'nin sorunlarının üstesinden gelmek için "açık bir diyaloğa" ihtiyaç duyduğunu belirtti.