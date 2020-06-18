Çalışma sürecine yönelik önlemler:

• İşletmelerin girişine ve görünür uygun yerlerine COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler asılmalı.

• İşletmelere misafir alınmamalı.

• İşletmelerde bulunan ofislerde “COVID-19 Kapsamında Ofis ve Benzeri İş Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler”e uyulmalı.

• İşletmelerde sosyal mesafeyi koruyacak şekilde çalışma planı oluşturulmalı.Çalışanlar sosyal mesafe kuralına en az 1 metre olacak şekilde uymalı.

• Kolay ulaşılabilir alanlarda el antiseptiği bulundurulmalı.

• Görevli personel maske takmalı.

• Kolay ulaşılabilir alanlarda el antiseptiği bulundurulmalı.

• Çalışanların sosyal mesafe kuralına (en az 1 metre) uymaları sağlanmalı.

• Görevli personel maske takmalı.

• Asansörlerin kullanımı sınırlandırılmalı, kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilmeli ve bu sayı asansör girişinde belirtilmeli.

Yemekhaneler için alınan önlemler:

• Yemekhane girişlerine el antiseptiği konulmalı.

• Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde (tercihen 2 metre) düzenleme yapılmalı.

• Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanmalı. Çay içme molalarında da benzer kurallara dikkat edilmeli.

• Mümkünse yemekler kumanya şeklinde dağıtılmalı.

• Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin bol su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile ellerin kurulanması gibi kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına imkan veren düzenlemeler yapılmalı.

• Baharat, kürdan, tuz, kaşık, çatal, bıçak, bardak vb. malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde sunulması sağlanmalı.

• Yemekhane görevlileri kişisel hijyen kurallarına uygun davranmalı ve maske takmalı.

Dinlenme ve soyunma odaları için alınan önlemler:

• Bu alanların girişine el antiseptiği konulmalı.

• Sosyal mesafeyi sağlayacak düzenlemeler yapılmalı.

• Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için çay içme molaları gruplandırılarak ve farklı saatlerde yapılmalı.

• Dinlenme ve soyunma alanları sık sık havalandırılmalı.

• Özellikle sık temas edilen yüzeyler (kapı, dolap kolları ve askılar) su ve deterjanla temizlenmeli.

• Çalışanların iş elbiseleri ile günlük kıyafetlerinin başkaları ile temas etmeyecek şekilde farklı yerlerde saklanabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalı.

Yatakhaneler için alınan önlemler:

• Yatakhane girişlerinde el antiseptiği bulundurulmalı.

• Yatakhanelerde sosyal mesafe korunmalı.

• Yatakhanelerde yatak ya da ranzalar en az 1 metre aralıklarla yerleştirilmeli.

• Yatak ya da ranzaların yan yana olanlarının bir baş bir ayakucu şeklinde konumlandırılması sağlanmalı.

• Yatakhaneler yeterli ve düzenli şekilde havalandırılmalı.

• Çalışan sayısına göre yeterli sayıda tuvalet ve banyo olanağı sağlanmalı.

Banyo ve duşlar için alınan önlemler:

• İşletmede duş yerleri ve tuvaletlerde sosyal mesafe kuralına dikkat edilmeli.

• Duş bataryası, musluk, sabunluk vb. elle kullanım yerine sensörlü olanların kullanımı teşvik edilmeli.

• Duş ve tuvaletler sık aralıklarla mümkünse her kullanımdan sonra dezenfekte edilecek şekilde planlama yapılmalı.

• Tuvalet ve lavabolarda su, sıvı sabun, tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve çöp kutusu bulundurulmalı.

• Duş, kabin ve tuvaletler kapı ve pencereleri açılarak sıklıkla havalandırılmalı.

Mescitler için alınması gereken önlemler:

• Mescit girişinde el antiseptiği bulundurulmalı.

• Mescide girerken maske takılmalı ve namaz esnasında da maske çıkarılmamalı.

• Vakit namazları bireysel kılınmalı. Mescit içerisinde kalabalık oluşturulmamalı.

• Abdest alırken ve namaz kılarken sosyal mesafeye en az 1 metre veya 3-4 adım olacak şekilde uyulmalı.

• Mescit içerisindeki Kur’an-ı Kerim dahil diğer kitaplar kilitli dolaplarda bulundurulmalı, ortak kullanımı önlenmeli.

• Ortak kullanımda olan tespih, takke, rahle vb. kaldırılmalı. Seccade kişiye özel olmalı.

• Mescit en az günde bir defa temizlenmeli ve sık sık havalandırılmalı.

İş yeri servis araçları için önlemler:

• Servis araçları özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere su ve deterjanla temizlenmeli.

• Servis olarak kullanılan araçların girişlerine el antiseptiği konulmalı.

• Serviste sürücü ve çalışanlar maske takmalı.

• Servis araçlarının taşıma kapasitesi sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde göz önüne alınarak planlanmalı.

• Çalışanların servislerde yan koltuk boş kalacak ve arka arkaya gelinmeyecek şekilde çapraz düzende oturtulması sağlanmalı.

• Servislerin her sefer sonrası temizliği yapılmalı.

Personel için alınan önlemler:

• İşletmelerde COVID-19 kontrolü amacıyla sorumlu bir görevli belirlenmeli. Bu kişi “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu” tarafından belirlenen tercihen hekim veya sağlık personeli olmalı. Bu koşulun sağlanamadığı durumlarda işveren veya temsilcisi tarafından belirlenen bir çalışan COVID-19 hastalığı konusunda bilgilendirilmeli ve görevlendirilmeli.

• Çalışanlara COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda eğitim verilmeli.

• Çalışanlar arasında en az 1 metre sosyal mesafe olması sağlanmalı.

• Çalışanların tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirmeli. Yeni maske takılırken el antiseptiği kullanılmalı.

• El hijyenine dikkat edilmeli, sık sık yıkanmalı. Ellerde görünür kirlilik olduğunda en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı. Lavabolarda sabun ve kolay erişilebilir yerlerde alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalı.

• Yapılan iş, eldiven kullanımını gerektirmiyorsa, COVID-19’dan korunmak amacıyla eldiven kullanılmamalı. Eldiven kullanımı gereksiz bir güven hissi oluşturarak el yıkama sıklığını azaltabilir ve ellerle bulaşma riskini artırabilir.

• Çalışanların iş yerinde kullandıkları kıyafetlerini günlük olarak değiştirmeleri sağlanmalı.

• Çalışanlara giriş kapısında ateş ölçümü yapılmalı. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar içeri alınmamalı. Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı belirtileri olan çalışanlar işletmenin COVID-19 sorumlusu tarafından, tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse, tıbbi maske takarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• İşletmede COVID-19 tanısı alan bir çalışan olduğunda il veya ilçe sağlık müdürlüğüne bilgi verilmeli.

• Temaslı takibine yönelik işlemlerde il ve ilçe sağlık müdürlüğü personeline gereken her türlü kolaylık sağlanmalı.

• COVID-19 tanısı alan personelin işe dönüşü COVID-19 rehberine göre il/ ilçe sağlık müdürlüğü önerileri doğrultusunda gerçekleştirilmeli.

Güvenlik görevlileri için alınan önlemler:

• Güvenlik görevlilerinin yüz yüze temas olasılığını azaltmak için camlı kabinlerde bulunmaları öneriliyor. Böyle bir imkan yoksa, kuruma giriş yapanlarla güvenlik görevlileri arasında en az 1 metre mesafeyi sağlayacak şekilde düzenleme yapılmalı. 1 metreden uzak durulacaksa sadece tıbbi maske yeterli olur.

• Üst araması yapılacaksa 1 metreden yakın temas olasılığı vardır. O zaman tıbbi maske, gözlük veya yüz koruyucu kullanılmalı. Bu ekipmanlar kişiye özel olmalı. Vücut salgılarıyla bir kirlenme olasılığı yoksa eldiven kullanılmamalı. El hijyeni sağlanmalı.

• Kişisel koruyucu ekipmanın uygun kullanımı konusunda eğitim verilmeli. Önce maske sonra gözlük ve yüz koruyucu takılmalı.

• Kişisel koruyucu ekipmanların giyilmesi ve çıkartılması sonrasında her seferinde uygun el hijyeni sağlanmalı. Eller en az 20 saniye su ve sabunla yıkanmalı veya el antiseptiği kullanılmalı.

• Eldivenin doğru kullanılması sağlanmalı. Değiştirilmeyen eldivenler mikrobik kirlenmeye yol açacağından çevreye dokunmamaya ve el hijyenine özen gösterilmeli.

• Görevlinin dinlenmek üzere yerinden ayrılması halinde (çay, yemek vb.) kullandığı maske ve eldiven çıkartılarak uygun şekilde çift poşetlenerek atılmalı.

• Gözlük ve yüz koruyucu bir sonraki kullanıma hazırlık için yüzde 70’lik alkolle temizlenmeli.

• Görev yerine dönülürken yeni maske ve eldiven kullanılmalı.

İş yeri hijyeni için alınan önlemler:

• Özellikle sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu, tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır kullanılmalı.

• Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70’lik alkolle silerek dezenfeksiyon sağlanmalı.

• İşletmelerde dezenfeksiyon için ultraviyole, ozon ve dezenfeksiyon tüneli gibi yöntemler kullanılmamalı.

• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanmalı.

• Tuvaletlerde tek kullanımlık kağıt havlu kullanılmalı, hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalı.

• İşletmelerin kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılması sağlanmalı.

• Merkezi havalandırma sistemleri bulunan fabrika ve diğer üretim tesislerinin etkin şekilde ve dış ortamdan havalandırması sağlanmalı. Havalandırma sisteminin filtrelerinin kontrolleri ve değişimleri düzenli yapılmalı.

• İşletmelerin dinlenme alanları ve iş yeri tuvalet pencereleri açık tutulmalı.

