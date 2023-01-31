Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 09:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vücudun sinsi düşmanı: Yüksek tansiyon
Türkiye’de neredeyse her üç kişiden birinde görülen yüksek tansiyon, uzun yıllar hiç belirti vermeyebiliyor. Yüksek tansiyon sağlık için risk anlamına geliyor. Çünkü kalp, beyin ve böbrek gibi hayati önem taşıyan organlarda hasara sebebiyet veriyor.
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