Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 11:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye’nin Zenginliği: Sulak Alanlar
Bitki ve hayvan çeşitliliği için tropik ormanlardan sonra en önemli ekosistemleri oluşturan sulak alanlar konusunda Türkiye büyük bir hazineye sahip. Ülke genelinde 14 Ramsar alanı yanında 59 ulusal öneme sahip, 33 de yerel öneme sahip sulak alan bulunuyor. 1999-2023 arasında 75 sulak alan yönetim planı hazırlanarak uygulamaya konuldu.
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