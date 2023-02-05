Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 11:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ayı saldırısına karşı uyarı: Ormanda ses çıkartarak yürüyün
Kara kış beklenirken birçok bölgede yalancı bahar etkisini gösterdi. Normalin üzerinde seyreden sıcaklıklar yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Başta ayılar olmak üzere kış uykusuna yatması gereken pek çok hayvan, bu dönemde vahşi yaşam alanlarında gezerken görüntüleniyor. Uzmanlar olası ayı saldırılarına karşı dikkatli olunması yönünde uyarıyor.
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