Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 11:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bayraktar TB-3 üretim hattında: Mühimmatı da farklı olacak
Geçtiğimiz günlerde ilk kez üretim bandında görüntülenen Bayraktar TB-3 için geri sayım sürüyor. TCG Anadolu üzerinden Türkiye’ye çok önemli bir güç kazandıracak TB-3 için Japonya ve Güney Kore de yakın takipte. Deniz ortasından kalkabilecek TB-3 kullanacağı mühimmatla da öne çıkacak.
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