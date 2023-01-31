Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 10:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bitki çayını kimler, ne kadar tüketmeli?
Son zamanlarda artan üst solunum yolu hastalıklarından korunmak isteyenler kış çaylarına yöneliyor. Oysa uzmanlar bu konuda temkinli olunması gerektiği konusunda uyarıyor. Çünkü hem çayların karışım halinde tüketilmesi hem de kronik hastalığı olanların doktora danışmadan bu çaylardan içmesi şifa yerine ciddi yan etkilere yol açabiliyor.
Son Haberler
- 11:59
- 11:55
- 11:51
- 11:58
- 11:39
Sıradaki Haber
Vücudun sinsi düşmanı: Yüksek tansiyon
Yükleniyor lütfen bekleyiniz