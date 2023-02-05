Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 11:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dünya Kanser Günü “Bakım Açığını Kapat” kampanyasıyla yola devam ediyor
4 Şubat her yıl Dünya Kanser Günü olarak kabul ediliyor. Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) tarafından ilk kez 2000 yılında ilan edilen gün, tüm dünyada milyonlarca ölüme neden olan ve çoğunlukla önlenebilen hastalıklara karşı toplumsal bilinci artırmayı hedefliyor.
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