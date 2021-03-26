Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 11:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suudi Arabistan Yemen'de aradığı çıkışı bulabilecek mi?
Riyad yönetimi 6 yıl önce Yemen'de başlattığı savaştan çıkış arayışında. ABD Başkanı Joe Biden'in bu konudaki baskısı nedeniyle arayışı hızlanarak yeni bir barış teklifiyle sonuçlandı. Peki bu mümkün mü? Uzmanlar girişimle ilgili ne düşünüyor?
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