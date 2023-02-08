Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 14:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mehmetçik deprem bölgesinde seferber oldu
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Mehmetçik, vatandaşların ve devletin kurum kuruluşlarıyla birlikte omuz omuza arama-kurtarma çalışmalarına aralıksız destek sağlıyor.
Etiketler: Deprem Grafik
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