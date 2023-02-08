Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 14:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AFAD'a deprem bağışı nasıl yapılır?
Büyük yıkıma neden olan deprem sonrasında afetzede vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için AFAD deprem bölgesi için bağış kampanyası başlattı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremden etkilenen iller için yürütülen çalışmalara destek vermek isteyenler SMS ve banka hesap numaraları ile de bağış yapabiliyor.
Etiketler: Deprem Grafik
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