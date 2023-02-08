Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 13:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
7,7 ve 7,4 arasında ne kadar fark var?
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremin büyüklüğü ilk olarak 7,4 olarak duyuruldu. Ardından 7,7 olarak güncellendi. Fakat, deprem büyüklüğü ölçülürken her bir değer büyük fark yaratıyor. Bu iki değer arasında da 0,3'lük farktan daha fazlası var.
Etiketler: Deprem Grafik
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