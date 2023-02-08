Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 12:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
“Seviye 4” verilebilecek en üst düzey alarm
Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve çok sayıda ilde hissedilen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında “Seviye 4" alarm ilan edildiği duyuruldu. Peki bu ne anlama geliyor? Afetlere müdahale seviyelerinin detaylarını araştırdık.
Etiketler: Deprem Grafik
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