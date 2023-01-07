Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi 09:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere yeni destek paketi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçiye kredi desteği müjdesi verdi. Çiftçilerin her türlü harcama için kullanabileceği, kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek kredinin yıllık faiz oranı 9,75'tir ve 36 ay vadeli olacak.
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