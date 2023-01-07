Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi 09:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Bakan Kurum: Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim” projesiyle ilgili detayların 16 Ocak'tan itibaren kurulacak web sitesi üzerinden takip edilebileceğini belirterek, "Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek" dedi.
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