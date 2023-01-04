Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim” tanıtım programında konuştu.

Türkiye, yeni bir yüzyıla adım attığını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 28 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı’nın başladığını ilan ettiğini, bununla yepyeni bir dönemin açıldığını hatırlattı.

Vatandaşların barınma hakkını yerine getirmek için yoğun bir gayret içinde olduklarını belirten Kurum şöyle konuştu:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak; milletimizin refahını, insanımızın mutluluğunu, yavrularımızın istikbalini merkeze alarak; Türkiye Yüzyılı’nda Mutlu İnsanların Muhteşem Türk Şehirlerini hedef olarak belirlemiş durumdayız. Bu büyük hedefe yaraşır bir şekilde, öncelikli olarak, insanımızın barınma hakkını yerine getirmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bu anlayışla; küresel salgınla beraber gelen ekonomik daralmayı, arz problemine sebep olan maliyet artışlarını, malzeme tedariğine dair bozulmayı kendimize bir engel olarak asla görmedik, görmüyoruz."

"Kura çekimlerimizi Mart ayına kadar tüm illerimizde tamamlayacağız"

Kurum, geçtiğimiz eylül ayında Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin başlatıldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"500 bin sosyal konut, 1 milyon altyapısı ve imarı hazırlanmış konut arsası ve esnafımız için 50 bin iş yeri projemizi milletimize sunduk. Kura çekimlerimizi Mart ayına kadar tüm illerimizde tamamlayacak; en geç 2 yıl içerisinde ilk 250 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim etmenin mutluluğunu yaşayacağız. İnşallah biten konutlarımızın ardından da yeni etaplar halinde çalışmalarımıza devam edeceğiz."

"İlk etapta 100 bin aile ev sahibi yapılacak"

Bakan Kurum, “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim" kampanyasıyla ilk etapta 100 bin ailenin birkaç ay içerisinde ev sahibi yapılacağını açıkladı.

Kurum, kampanyaya başvuru süreciyle ilgili şu bilgileri verdi:



*Öncelikle, yüklenici firmalarımız belirleyeceğimiz kriterlere uygun yapılan konut projeleriyle birlikte bu kampanyamıza dahil olacaklar.

*Konut almak isteyen vatandaşlarımız, kendi ödeme koşullarına uygun daireleri seçecekler ve bankaya başvuracaklar.

*Bankalarımız da uygunluk durumunda krediyi vatandaşımıza tahsis edecek ve satın alma süreci başlayacak.

[Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: İlk etapta 100 bin ailemizi ev sahibi yapmayı hedefliyoruz.https://t.co/WGyzv2yHEY pic.twitter.com/2VUo7zxvHI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 4, 2023

Vatandaşlar hangi projelerden yararlanacak?

Kurum, vatandaşların yararlanacağı projelere ilişkin de şunları söyledi:

Vatandaşımız ülkemizin her yerinden bitmiş konutlardan alabilecek.Belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlardan faydalanabilecek. Bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projelerden istifade edebilecek. Bankalarla imzalanacak bu garantörlük nedir? Banka ve müteahhit anlaşması sonucu proje imzalanacak. Sözleşme sonrasında müteahhidin ilerlemesine göre satış yapılan konuttan hak ediş ödemesi yapılacak. Bu sayede vatandaşın projesinin kontrolü sağlanmış olacak.

Kampanyaya hangi projeler dahil olacak?

Kurum, kampanyaya dahil edilecek projeleri de şu şekilde açıkladı:

* Emlak Konut genel müdürlüğümüzün ürettiği projeler,

*GYODER, İNDER, Konutder, İmkon ile Türkiye Müteahhitleri Birliği’ne bağlı olan şirketlerimizin projeleri,

* Ve yine 81 ilimizin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları taktirde bu sürece dâhil olacaklar. Şunu da ifade etmek isterim. Bu kampanyamızda yüklenici firmalarımız, satacakları konutların bedelinin yüzde 5’i kadar vatandaşımıza destek sağlayacaklar.

“Yeni Evim Kampanyası”nın detayları 16 Ocak'ta web sitesinden yayınlanacak

Bakan Kurum, “Yeni Evim Kampanyası” ile ilgili tüm gelişme ve detayların "16 Ocak itibarıyla kurulacak web sitesinden takip edilebileceğini açıkladı.

16 Ocak itibariyle, kuracağımız web sitesinde, vatandaşımız, “Yeni Evim Kampanyamıza” dair tüm gelişmeleri ve detayları takip edebilecekler.

[Yeni Evim Kampanyası]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Kampanyamız 16 Ocak itibarıyla başlayacak. Bir web sitesinde kampanyamıza dair tüm detayları vereceğiz.https://t.co/a4cwkEqCzg pic.twitter.com/8oL8xBZAk9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 4, 2023

"Fiyatların sabit kalmasını sağlayarak orta gelirli vatandaşımızı koruyacağız"

Sürecin şeffaf ve denetlenebilir işlemesi için bir komisyon kurulacağı bilgisini de paylaşan Kurum şöyle konuştu:

"Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, SPK, BDDK ve değerleme kuruluşlarından temsilcilerin yer aldığı bir komisyon kuracağız. Bu komisyon, yaptığı teknik ve finansal denetimlerle, firmaların belirlediği fiyatların takibi ve belirlenmesi konularına çalışacak. Burada da temel kriter, ekspertiz raporları olacaktır. Denetim görevi yapacak bu komisyon sayesinde; hem projeyi garanti altına alacak, hem de firmalarımıza gerekli finansman desteğini sağlayacağız. Bir yandan konut arzını arttıracak bir yandan da kampanya sürecinde fiyatların sabit kalmasını sağlayarak orta gelirli vatandaşımızı koruyacağız, güven içerisinde ev sahibi yapacağız."



"Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek"

"0,69’dan başlayan oranlarla, konut kredilerindeki 10 yıl vade uygulamasını 5 yıl arttırarak 15 yıla çıkarıyoruz" diyen Kurum, 15 yıl boyunca enflasyon oranı veya gelirdeki değişimlere göre taksitlerin hane gelirinin yüzde 40’ını geçmeyeceğini hatta birçok taksitte yüzde 25-30’lar seviyesine düşeceğini açıkladı.

[Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim Projesi]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Taksitler hane halkı gelirinin yüzde 40’ını geçmeyecek. Tüm evlerimiz birinci el konutlar olacak.https://t.co/WGyzv2yHEY pic.twitter.com/vEHTLPdAF2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 4, 2023

"İkinci el konutlar kampanyaya dahil edilmeyecek"

Yeni projelerde birinci el konutların olacağını, ikinci el konutların kampanyaya dahil edilmeyeği bilgisini veren Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşımızın başvuracağı tüm konut projelerinde; çocuklarımızın, yaşlılarımızın, tüm ailelerimizin huzurlu ve kaliteli bir yaşam sürmelerine yardımcı olacak sosyal donatı zenginliği önceliğimiz olacak. Parkları, bahçeleri, spor alanları, sosyal tesisleri, camileri, okulları, ulaşım kolaylıkları en güzel şekilde tasarlanmış projelere öncelik vereceğiz. Tüm konutlarımız; deprem yönetmeliğine uygun inşa edilecek güçlü, sağlam ve sağlıklı olacak. Yine sıfır atık ve enerji verimliliğine uyumlu uygulamalarla çevreyi merkeze alan projeleri teşvik edeceğiz."

"Kampanya sayesinde ekonomimizde 600 milyar liralık katma değer oluşacak"

Başlatılan kampanyanın ekonomiye 600 milyar liralık katma değer oluşturacağını belirten Kurum açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İnşallah 81 ilimizin tamamında hayat bulacak bu kampanyamızla; ülkemizin her yerinde, özel sektörün konut piyasasına dönüşünü en ileri seviyede hızlandırmış olacağız. Yapı sektörümüzün konutlarını süratle satarak, yeni projelere başlamasının yolunu da bu sayede açmış olacağız. İnşallah 81 ilimizde başlayan konut projeleri hızla tamamlanacak. Hem ulaşılabilir konut arzını arttıracağız hem de kira fiyatlarını daha da düşürmüş olacağız. Tüm bunların ekonomik kazanımlarına gelirsek; bu kampanya sayesinde milyarca liralık bir hacim ortaya çıkacak, ekonomimizde 600 milyar liralık katma değer oluşacak. Başta gayrimenkul sektörü olmak üzere tam 250 sektörün çarkları hızlanmaya başlayacak, şehirlerimizin ekonomisi güçlenecek, yüzbinlerce kardeşimiz de yeni iş imkanına erişecek."

"'Yeni Evim Kampanyamız' Milli Ekonomi Modeli’mizin bir başarısıdır"

“Yeni Evim Kampanyası"nın Milli Ekonomi Modeli'nin bir sonucu ve başarısı olduğunu vurgulayan Bakan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletimiz tüm imkanlarını vatandaşımızın mutluluğu ve refahı için seferber etmekte her zamanki gibi yüksek bir iradeye ve kararlılığa sahiptir. Türkiye bundan sonra da, Cumhurbaşkanımızın Milli Ekonomi Vizyonuyla; tüm dünyada faizler artarken faizleri düşüren, milletin omzundan faiz yükünü alan bir ülke olmaya büyük bir inançla devam edecektir. “Yeni Evim Kampanyamız” işte bu ekonomi vizyonunun, Milli Ekonomi Modeli’mizin doğal bir sonucudur, başarısıdır."

"İller bazındaki tavan fiyatları da internet sitesinden duyuracağız"

Konutlarda bir tavan fiyat olacağını ve bunun da internet sitesi üzerinden açıklanacağını belirten Kurum şunları aktardı:

"Ebeveynlerin konutunun olmaması gerekiyor. Bu çerçevede 18 yaşını doldurmuş genç, çalışan bireylerimiz bu projelere başvurabiliyorlar. Konutta bir tavan fiyat olacak. Aslolan orta gelirli vatandaşlarımızın konuta erişimini sağlamak. Çalışmaları yaptık, önümüzdeki süreçte tavan fiyatları da iller bazında zaten internet sitemizde duyurmuş olacağız. Arsa ve veraset üzerinden hissesi düşen vatandaşlarımız varsa, bu hisse 50'den fazla değilse bu projelere başvurabiliyorlar. 50 ve altındaki hisseleri dikkate almıyoruz."