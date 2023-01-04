Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 00:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dünyada ilk olabilir: Akıncı AESA için hazırlanıyor
Türkiye’nin savunma sanayiinde önemli sistemleri yerlileştirme çalışmaları hızla devam ediyor. Gelişmiş hava araçları için son derece kritik olan AESA radarı da bunlardan biri. Öncelikle Akıncı TİHA’ya entegre edilecek sistemle birlikte Türkiye, insansız hava aracında bu kabiliyete sahip ilk ülke olmayı hedefliyor.
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