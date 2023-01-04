Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 00:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2022'nin en çok tercih edilen isimleri
Geçen yıl 1 milyon 22 bin 737 bebek nüfus kütüklerine tescil edilirken, en çok tercih edilen isimler erkeklerde Alparslan, kızlarda ise Zeynep oldu. 2022 yılında doğan 8 bin 366 bebeğe Alparslan, 8 bin 870 bebeğe ise Zeynep adı verildi.
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