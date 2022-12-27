Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 13:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çiftçilere ve tüketicilere müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından çiftçi ve tüketicilere yeni müjdeler verdi. Gübre ve yem fiyatlarının nisan sonuna kadar sabitlendiğini duyuran Erdoğan, Tarım Kredi satış noktalarının sayısının 3 bine çıkarılacağını söyledi.
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