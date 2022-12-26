Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 12:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aras 2023 TCG Anadolu’ya takıldı sırada kritik tesisler var
Doğal gaz hatlarına sabotaj, Ukrayna'da yaşananlar ve daha fazlası… Tüm bunların ardından gözler bir kez daha ‘dalgıç’ tehdidine çevrildi. Türkiye, yerli ve milli imkanlarla dalgıç tespit sonarı üreten sayılı ülkeden. TCG Anadolu’ya takılan Aras 2023'ün yakın zamanda su altında ya da kıyıya yakın bulunan kritik yapılarda da kullanılması bekleniyor.
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