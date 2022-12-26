Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 11:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Savunma sanayiinde gurur yılı: 2022 böyle geçti
Türkiye’nin son yıllarda çok önemli mesafeler kat ettiği yerli ve milli savunma sanayii 2022'de de hız kesmedi. Kızılelma'dan Milli Muharip Uçak’a Tayfun füzesinden insansız deniz araçlarına kadar çok geniş bir skalada başarılı işlere imza atan sektör, ihracatta 4 milyar doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı.
Sıradaki Haber
Çağının çok ötesinde bir astronom: Ali Kuşçu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz