Atılan güçlü adımlarla dünyada adından söz ettiren Türk Savunma Sanayii için 2022 yılı son derece verimli geçti. Kara sistemlerinden hava ve uzay çalışmalarına, deniz platformlarından diğer kritik tamamlayıcı alt sistemlere kadar çok geniş bir alanda oldukça değerli işleri hayata geçiren sektör, yıl sonu itibarıyla 4 milyar dolar ihracat hedefinin de üzerine çıkarak yeni bir rekora imza attı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinesinde devam eden çalışmalar, başta 2023 olmak üzere gelecek dönemler için de çok önemli bir referans oldu.

[Görsel: Hafize Yurt Ateş - TRT Haber]

“Gücümüze güç kattık”

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bu yıl önemli gelişmelerin yaşandığı ve hedeflere büyük ölçüde ulaşıldığının altını çizdi. Yerli ve milli imkanlarla tasarlanan, geliştirilen ve üretilen sistemlere işaret eden Prof. Dr. Demir, “SİHA’larımızı, deniz platformlarımızı, kara araçlarımızı, füzelerimizi, insansız kara ve deniz araçlarımızı, elektronik harp sistemlerimizi güvenlik güçlerimizin hizmetine sunarak, onların sahadaki gücüne güç kattık. 2023 yılında da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayii hedefimizde milli teknoloji hamlelerimizi bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.

[Görsel: Hafize Yurt Ateş - TRT Haber]

Kızılelma gökyüzünde MMU üretim bandında

Bu yılın şüphesiz en çok ilgi çeken anlarından biri Baykar tarafından üretilen Kızılelma insansı muharip uçağın gökyüzüyle buluşmasıydı. Pist üstü testlerinden kısa süre sonra havalanan Kızılelma için 2023 boyunca önemli çalışmalar yapılacak.

TUSAŞ imzası taşıyan Milli Muharip Uçak da ilginç bir sürpriz vardı. Uçak son montaj hattında görüntülendi. MMU için bir diğer güzel haber de ilk uçuş tarihinin güncellenmesi oldu. Daha önce 2025’te beklenen ilk uçuş tarihi 29 Ekim 2024’e çekildi.

2022 yılında Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi, ülkemizin en büyük kompozit üretim binası ve Uzay Sistemleri Mühendislik Merkezi de hizmete girdi.

SİHA teslimatları tüm hızıyla devam etti

Türk savunma sanayii denince akla ilk gelen platformlardan biri de insansız hava araçları… Dünyada bu alanda çok değerli bir konumda bulunan Türkiye, 2022 yılı boyunca SİHA teslimatlarıyla elini daha da güçlendirdi.

Akıncı, Aksungur, ANKA, Bayraktar TB-2 ve Kargu gibi platformlar ilgili kuvvetlere art arda teslim edildi.

SİHA’ların sadece üretimi ve teslimatlarıyla değil ateşledikleri mühimmatların çeşitliliği açısından da 2022 bir kilometre taşı oldu. Akıncı TİHA’dan atılan mühimmatlara TEBER-82, KGK-SİHA-82, LGK-82 güdüm kitleri, TOLUN minyatür bomba ve TRG-230-İHA eklendi.

[Mühimmat Bırakan İHA BOYGA ilk kez bu yıl envantere girdi. ]

BOYGA ve TOGAN ilk kez envanterde

İnsansız hava araçları konusunda öncü ülkelerden biri konumuna yükselen Türkiye, bu yıl farklı amaçlara hizmet edebilecek İHA’larla ilgili de iyi bir sınav verdi.

Mühimmat bırakan İHA BOYGA ilk kez envantere girdi. Keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı geliştirilen döner kanatlı milli gözcü İHA TOGAN’ın ilk teslimatları da gerçekleştirildi.

Yerli ve milli İHA’ların GPS olmayan sahalarda da görev yapabilmesini sağlayan KERKES Projesi başarıyla tamamlandı ve ilgili kuvvete teslim edildi.

A400M filosu tamamlandı

Havacılık alanında atılan adımlar bunlarla da sınırlı değil… Envanterdeki F-16’ların ömürlerini yapısal iyileştirmelerle uzatmaya devam edildi. Son A400M ulaştırma uçağının teslimiyle 10 uçaklık A400M filosu tamamlandı.

Bu noktada havacılık adına son derece önemli iki ihracat haberi de yine 2022’de geldi… ATAK Helikopteri ve AKINCI TİHA ilk kez ihraç edildi.

[Görsel: Hafize Yurt Ateş - TRT Haber]

Mavi Vatan için yeni bir sayfa

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın himayelerinde devam eden çok sayıda projenin en önemli yansımalarından biri de şüphesiz denizlerde görüldü… Mavi Vatan’da çok daha güçlü ve bağımsız bir Türkiye için kolları sıvayan savunma sanayii sektörü, 2022’yi başarıyla tamamladı.

Bu kapsamda, Türkiye’nin ilk istihbarat gemisi TCG UFUK hizmete girdi. Yeni tip denizaltılardan Hızır Reis’in havuza çekimi, Selman Reis’in ise ilk kaynak töreni gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in özellikle üzerinde durduğu insansız deniz araçları platformları için 2022 adeta bir dönüm yılı oldu.

ULAQ, SALVO, SANCAR, MİR, ALBATROS, MARLİN gibi projelerle insansız deniz araçlarının Türk Donanması’na kazandırılması için ciddi yol alındı. Ayrıca Sürü İDA çalışmalarına da hız verildi.

Öte yandan kontrol botlarının yeni teslimatlarıyla Türk sahillerinin güvenliği daha da artırıldı.

[Görsel: Hafize Yurt Ateş - TRT Haber]

Türkiye ilk kez tank ihraç etti

Geride bıraktığımız yıl kara araçları bakımından da başarılarla dolu geçti. Bu yıl güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına göre çeşitli tip ve seviyelerde insansız kara araçları teslimatları yapıldı.

Türkiye için 2022’nin en önemli ihracat haberlerinden biri de kara sistemlerinden geldi. KAPLAN MT orta sınıf tanklarının Endonezya’ya teslimiyle Türkiye, ilk kez tank ihraç etmiş oldu. Ayrıca, PARS 6x6 mayına karşı korumalı araçların ilk teslimatı yapıldı. Modernize edilmiş ve insansız silah kulesi entegre edilmiş ilk zırhlı muharebe aracı da teslim edildi.

[Görsel: Hafize Yurt Ateş - TRT Haber]

Tayfun ilk kez görücüye çıktı

Türk Savunma Sanayii için 2022 füzeler adına da son derece başarılı geçti. HİSAR O+ sisteminin ilk radyo frekans arayıcı başlıklı test füzesi atışı hava savunmamıza yeni bir kabiliyet ekledi.

Portatif hava savunma füze sistemi Sungur, tek er tarafından omuzdan atılan versiyonuyla Mehmetçiğin hizmetine girdi.

Menzilinin yakın zamanda daha da artırılacağı duyurulan TAYFUN füzesinin ilk atışı da bu yıl gerçekleşti.

Tüm bu gelişmelere artı olarak Kaideye Monteli Cirit silah sisteminin ilk teslimatı yapıldı. Mini/Mikro İHA’ların imhası için geliştirilen ŞAHİN 40 mm Fiziksel İmha Sistemi ilk kez envantere girdi. SOM ve ATMACA füzelerinde kullanılacak KTJ3200 Turbojet motoru teslim edildi ve seri üretimine başlandı.

2022 yılı içerisinde Hava Trafik Radar Sistemi ilk kez TSK’ya teslim edilirken, 7,62 mm makineli tüfek, 5.56 piyade tüfeği, METE tabancası, Türkiye’nin ilk çoklu bombaatarı TG40-BA, taşınabilir mühimmat sistemi, el bombası kutusu, pasif dış iskelet konularda da adımlar atıldı.

İlk kez yerli ve milli olarak üretilen PMT 12,7 mm makineli tüfek bu yıl seri üretime geçti. İlk x-ray araç ve konteyner tarama sistemi MİLTAR (Milli Tarama Sistemi) İzmir Alsancak Limanı’ndaki tesise kuruldu.