Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 19:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, tahıl anlaşmasının uygulanması başta olmak üzere Ukrayna’daki son gelişmeler, NATO genişlemesi, F-16 tedarik sürecimiz ve önümüzdeki döneme ilişkin ziyaret takvimi ele alındı.
Görüşmede ayrıca Suriye’deki son gelişmeler de gündeme geldi.
Bakan Çavuşoğlu, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
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