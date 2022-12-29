Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 17:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teknoloji destek paketi müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 maddelik teknoloji destek paketini açıkladı. Paketle teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışanlara yüzde 100 uzaktan çalışma desteği sağlanacağını söyledi. Bilişim alanındaki girişimlere de 6 ay geri ödemesiz kredi verileceğini duyurdu.
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